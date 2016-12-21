Преступник из Костромы напился и попался в Дубне

Подробности Опубликовано: 21.12.2016 05:50 Автор: Мария Ватолина

13 декабря полицейский патруль задержал в Дубне пьяного прохожего, при проверке документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления.

Сотрудники полиции при патрулировании участка возле так называемой «китайской стены» (дом № 15 на проспекте Боголюбова) задержали 35-летнего жителя Костромской области с признаками алкогольного опьянения.

При проверке документов стражи порядка установили, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Нарушителя правопорядка доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

17 декабря в полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что вечером, с 18 до 23 часов, неизвестный влез в его дом через окно и украл деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Сейчас полицейские заняты поиском вора и просят всех очевидцев этого преступления безотлагательно позвонить в полицию по телефону 112 или 02.

16 декабря во время оперативно-разыскных мероприятий у дома №21/1 на проспекте Боголюбова сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, имевшего при себе гашиш массой 2,84 грамма. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на минувшей неделе участковые установили, что 67-летняя местная жительница одной из квартир дома №5 на улице Вавилова поставила на фиктивный миграционный учет сразу троих иностранных граждан. Теперь ей придется отвечать по закону.