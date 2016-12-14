В Дубне полицейские отыскали украденные велосипеды

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Опубликовано: 14.12.2016 08:51
Автор: Мария Ватолина

Двум владелицам велосипедов повезло, украденные у них велосипеды полицейские им вернули. А вору этих велосипедов не повезло, ему грозит 5 лет лишения свободы.

Велосипеды у двух местных жительниц пропали еще в августе, но обратились они с заявлениями о краже в полицию лишь в декабре: одна шестого, другая восьмого декабря. У первой пострадавшей велосипед украли, когда она его оставила у дома №22 на улице Тверской. Вторая лишилась велосипеда, когда «припарковала» его во дворе дома №19 на улице Орджоникидзе. Общая стоимость велосипедов составила 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали 42-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в этом преступлении, и установили, где находятся украденные велосипеды. 9 декабря следственное отделение ОМВД России по г.о. Дубна возбудило два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Велосипеды полицейские вернули их хозяйкам.

Возможно, грозит уголовное дело 50-летнему местному жителю, который пошел на обман. С  марта 2015 года по май 2016 года он состоял на учете в Центре занятости населения, получал пособие по безработице и одновременно работал водителем такси.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по её результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не ушли от ответственности и двое «металлоискателей». 10 декабря сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили и доставили в дежурную часть двух местных жителей, которые ночью взломали дверь сарая, расположенного в доме №13 на улице Октябрьской, и украли аккумулятор. Похищенное имущество злоумышленники хотели сдать в пункт приема металла, но не успели, их задержали оперативники. После проверки факта кражи, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция констатирует, что в последнее время в Дубне увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, и просит жителей быть внимательными на дорогах.

На зимней дороге нельзя совершать резких движений, важно соблюдать скоростной режим и помнить, что тормозной путь зимой становится значительно длиннее, поэтому следует увеличить дистанцию от впереди идущего автомобиля.

Полиция Дубны обращается также к велосипедистам с просьбой воздержаться от езды в зимнее время, особенно по проезжей части.

Помните, ваша безопасность зависит, в первую очередь, от вас!

 

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