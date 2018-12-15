В Дубне наймут на работу шкипера

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Опубликовано: 15.12.2018 00:04
Автор: ЦЗН г. Дубны

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 14 декабря. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

БУРИЛЬЩИК

ВЕДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

ВРАЧ-ОНКОЛОГ

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ВРАЧ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ИНЖЕНЕР ПО РАБОТЕ С КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКОЙ, С НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ИНСТРУКТОР МЕТОДИСТ

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ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

КОНДИТЕР

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

КРОВЕЛЬЩИК

МАССАЖИСТ

МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАТРОС-КАССИР

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ

ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОХРАННИК

ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ

ПОВАР

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

РЕВИЗОР

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ

РЫБООБРАБОТЧИК

СЕКРЕТАРЬ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

СЛЕСАРЬ КИПиА

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ТЕХНОЛОГ ПО ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

ТОКАРЬ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ШКИПЕР

ЭКСКАВАТОРЩИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

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