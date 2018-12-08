В Дубне определяют учителя года

Подробности Опубликовано: 08.12.2018 00:02 Автор: Никита Крутиков

На прошедшей неделе в Дубне продолжился муниципальный этап конкурса "Учитель года-2019". Преподаватели соревновались в проведении "Учебного занятия" и "Мастер-класса".

Критериями оценки действий участников стали широта использованных приемов, тактик и технологий обучения на "Учебном занятии", а также умение учителя объединить ребят для работы в группе, увлечь их, "зацепить" их интерес.

"Мастер-классы" раскрывали дубненских учителей с творческой стороны их профессии, когда им нужно было решить проблемную задачу. "Оценивалось методическое обоснование предлагаемых способов обучения, профессиональная компетентность, способность к импровизации, коммуникативная культура и творческий подход учителя", - отмечают специалисты дубненского городского управления народного образования.