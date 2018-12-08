Требуется технолог по термоплатическим материалам

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Опубликовано: 08.12.2018 00:04
Автор: ЦЗН г. Дубны

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 7 декабря. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

БУРИЛЬЩИК
БУХГАЛТЕР
ВАРЩИЦА
ВЕДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР ПО РАБОТЕ С КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКОЙ, С НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНСТРУКТОР МЕТОДИСТ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
КОНДИТЕР
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
КРАНОВЩИК
КРОВЕЛЬЩИК
МАССАЖИСТ
МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ
ОХРАННИК
ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ
ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ
ПОВАР
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОГРАММИСТ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
РЕВИЗОР
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ
РЫБООБРАБОТЧИК
СЕКРЕТАРЬ
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
СЛЕСАРЬ КИПиА
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА
ТЕХНОЛОГ ПО ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФЕЛЬДШЕР
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
ЭКСКАВАТОРЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

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