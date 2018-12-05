Воспитатель года-2018

Подробности
Опубликовано: 05.12.2018 00:10
Автор: ОД
Фото: https://vk.com/club118587692

30 ноября в дестком саду "Созвездие" прошел муниципальный этап конкурса "Воспитатель года-2018", в котором за победу боролись пять участниц из разных городских ДОУ.

Конкурс состоял из трех этапов. Вначале нужно было рассказать жюри о своих методах работы, кратко представить трудовую биографию.

Затем участницы проводили занятия с воспитанниками "не своих" учреждений. Третьим этапом стала творческая самопрезентация.

Воспитателем года стала Елена Александровна Толкачева, воспитатель детского сдаа №8 "Светлячок". Теперь победительница будет готовиться к региональному туру конкурса профессионального мастерства - он состоится этой зимой в Орехово-Зуево.

 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Срочные новости

Cрок уплаты личных налогов

3 декабря истек срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, ...

Воспитатель года-2018

30 ноября в дестком саду "Созвездие" прошел муниципальный этап конкурса "Воспитатель года-2018", в к...

Пропавших в Москве объявили в розыск

Уважаемые жители и гости города! УУР ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропав...

Общероссийский день приема граждан

Уважаемые граждане! В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря - в День ...

ДТП за прошедшую неделю

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна з...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

ОЭЗ "Дубна" уже не первая в России

...А вторая по степени инвестиционной привлекательности ос...

9 резидентов ОЭЗ «Дубна» реализуют проекты с учас…

Радио- и микроэлектроника, биомедицина, станкостроение – и...

ОЭЗ «Дубна» рассмотрит возможность членства в WFZO

16 ноября начальник отдела по взаимодействию с резидентами...

Вывозить мусор дубненцев с 2019 года будет другая …

На основании федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах пр...

В ОЭЗ готовится к запуску еще одно производство

Главное управление государственного строительного надзора Мо...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться