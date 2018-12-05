Воспитатель года-2018

Подробности Опубликовано: 05.12.2018 00:10 Автор: ОД

30 ноября в дестком саду "Созвездие" прошел муниципальный этап конкурса "Воспитатель года-2018", в котором за победу боролись пять участниц из разных городских ДОУ.

Конкурс состоял из трех этапов. Вначале нужно было рассказать жюри о своих методах работы, кратко представить трудовую биографию.

Затем участницы проводили занятия с воспитанниками "не своих" учреждений. Третьим этапом стала творческая самопрезентация.

Воспитателем года стала Елена Александровна Толкачева, воспитатель детского сдаа №8 "Светлячок". Теперь победительница будет готовиться к региональному туру конкурса профессионального мастерства - он состоится этой зимой в Орехово-Зуево.