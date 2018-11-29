Приглашают на службу в ОМВД

Подробности
Опубликовано: 29.11.2018 00:24
Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители! ОМВД России по г.о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава. Требования к кандидатам следующие.

* Возраст до 35 лет;

* гражданство РФ;

* пройдена служба в вооруженных силах Российской Федерации;

* полное среднее образование (для лиц младшего начальствующего состава); высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).

Гарантии:

* заработная плата от 45 тысяч рублей;

* бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

* пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).

Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону: 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова, д. 32, каб. 16, с 9:00 до 18:00.

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