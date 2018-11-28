"Тензор" добавил социальных гарантий

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Опубликовано: 28.11.2018 00:32
Автор: ОД

В то самое время, как отдельные чиновники в России публично рассуждают, чего государство не должно своим гражданам, какова минимальная сума на еду в месяц, что будет, если отменить пенсии и т.п. (некоторые после неосторожных слов теряют свои посты), приборный завод "Тензор" в Дубне проводит иную политику. Руководство пытается при помощи дополнительных социальных льгот привлечь в ряды работников молодежь.

Действующая на предприятии программа по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 годы предусматривает, по мнению директора по персоналу и коммуникациям Михаила Подлесного, доплаты и удобный график работы для того, чтобы замотивировать специалистов ключевых компетенций.

Кроме того:

  • предоставляются льготные ссуды для покупки квартиры.
  • Оплачивается 90% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.
  • Пособие сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, составляет 1 МРОТ (тогда как обычно россиянки получают за ребенка в этом возрасте компенсационную выплату в размере 50 рублей в месяц).
  • С апреля 2018 года введена 50% компенсация оплаты детских садов и ясель (получателями являются свыше 40 человек).
  • Иногородние сотрудники рабочих специальностей ежемесячно возмещают свои расходы на проезд к месту работы.
  • Для специалистов, находящихся в кадровом резерве, предусмотрены индивидуальные планы по обучению, повышению квалификации с тем, чтобы они могли расти по карьерной лестнице.
  • Наконец, завод оплачивает сотрудникам аренду зала во дворце спорта "Радуга" для занятий футболом и волейболом и абонементы в бассейн.

АО "ТЕНЗОР" принимает на производственную и преддипломную практику студентов университета "Дубна". Из практикантов со временем получаются работники: в текущем году на завод устроились работать пятеро стажеров (в службу главного конструктора, отдел информационных технологий и на механообрабатывающее производство). Существующий на заводе институт наставничества помогает молодежи в профессиональном становлении.

Наконец, 22 ноября в ходе очередного заседания совета директоров акционерного общества был принят внутренний документ компании - кодекс корпоративной этики. Документ сформирован в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции" и локальными нормативными актами.

"Мы считаем важными стратегическими задачами создание положительного имиджа АО "ТЕНЗОР" и улучшение морального климата в коллективе. Наряду с технологическим лидерством, уникальными инновационными разработками это является необходимым условием для конкурентного преимущества нашего приборного завода в современных реалиях", – заключил Михаил Подлесный.

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