Требуются бурильщик и варщица

Подробности
Опубликовано: 24.11.2018 00:35
Автор: ЦЗН г. Дубны

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 23 ноября. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

БУРИЛЬЩИК

БУХГАЛТЕР

ВАРЩИЦА

ВЕДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

ВРАЧ-ОНКОЛОГ

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ВРАЧ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

ИНЖЕНЕР ПО РАБОТЕ С КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКОЙ, С НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

КЛАДОВЩИК

КОНДИТЕР

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

КРАНОВЩИК

КРОВЕЛЬЩИК

МАССАЖИСТ

МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ

ОХРАННИК

ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

ПОВАР

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПРОГРАММИСТ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

РЕВИЗОР

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ

СЕКРЕТАРЬ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

СЛЕСАРЬ КИПиА

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА

ТЕХНОЛОГ ПО ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

ТОКАРЬ

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ЭКСКАВАТОРЩИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

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