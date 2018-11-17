Требуется варщица

Подробности
Опубликовано: 17.11.2018 00:06
Автор: ЦЗН г. Дубны

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 16 ноября. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

БЕТОНЩИК

БУРИЛЬЩИК

ВАРЩИЦА

ВЕДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

ВРАЧ-ОНКОЛОГ

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ВРАЧ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

ИНЖЕНЕР ПО РАБОТЕ С КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКОЙ, С НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

КОНДИТЕР

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

КРАНОВЩИК

КРОВЕЛЬЩИК

МАССАЖИСТ

МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ

ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

ПОВАР

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПРОГРАММИСТ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

РЕВИЗОР

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ

СЕКРЕТАРЬ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА

ТЕХНОЛОГ ПО ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

ТОКАРЬ

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ЭКОНОМИСТ

ЭКСКАВАТОРЩИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ЮРИСТ

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Срочные новости

260 000 тонн пескосоли заготовлено к зим…

Для зимней уборки региона подготовлено свыше 300 000 кубометров реагентов и 260 000 тонн песко-солян...

Отбор кандидатов в университет МВД

К сведению учащихся 11 классов! ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на ...

Встреча главы с пользователями "Доб…

Уважаемые дубненцы! 26 ноября в 18.00 глава городского округа Дубна Максим Николаевич Данилов провед...

В Дубне в пятницу были ранены два пешехо…

C 12 по 18 ноября 2018 года в Дубне Госавтоинспекция зафиксировала 12 дорожно-транспортных происшест...

Флешмоб в память о жертвах автоаварий

В 2018 году на дорогах Московской области погибло 790 человек, из них 19 детей. 18 ноября в честь Вс...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Дорожная карта ремонта дома №18 на улице Понтекорв…

Жителей проблемных домов №18 и 20 на улице Понтекорво проинф...

В ОЭЗ «Дубна» начали сборку современного телеобору…

Производственное объединение «Перспектива» получило статус р...

"Тензору" посвятили передачу на Обществе…

Телеканал ОТР ("Общественное телевидение России") 13 ноября ...

Японские предприниматели познакомились с ОИЯИ и ОЭ…

Делегация бизнесменов из Японии, стажирующихся по обмену пре...

Министр транспорта Московской области Алексей Герж…

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться