Университет "Дубна" принял региональные соревнования WorldSkills

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Опубликовано: 19.11.2018 00:48
Автор: ОД

Университет "Дубна" на этой неделе стал базой для двух площадок 5-го чемпионата Московской области "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - "3D-моделирование" и "Разработка мультимедийных приложений", а техникум МОАТТ "Дубна" - базой для "Эксплуатации сельскохозяйственных машин".

28 площадок университетов и колледжей на территории всей области были традиционно выбраны для проведения регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

Студенты из Красногорска, Серпухова и Дмитрова в течение трех рабочих дней соревновались друг с другом в госуниверситете "Дубна" в 3D-моделировании и разработке мобильных приложений. По словам организатора чемпионата в Дубне Виктора Никитина, эти компетенции для чемпионата новые.

На протяжении 8 часов участники кропотливо трудились над созданием в первый день - мультимедийного приложения, во второй день - компьютерной игры. В финальный день участники защищали перед жюри свои проекты.

А в аграрно-технологическом техникуме "Дубна" соискатели 4 дня боролись за победу в компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин". В тройку лидеров вошли учащиеся Коломенского аграрного колледжа, Сергиево-Посадского аграрного колледжа и аграрно-технологического техникума "Дубна".

Финалисты регионального чемпионата WorldSkills Russia будут защищать честь Московской области на национальном уровне в Казани в конце мая следующего года.

Победителями регионального этапа стали:

в компетенции "3D-моделирование":

 

 

В компетенции "Разработка мультимедийных приложений":

 

 

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