Требуется ветеринарный санитар
- Подробности
- Опубликовано: 22.09.2018 00:15
- Автор: ЦЗН г. Дубны
Представляем вакансии этой недели от ГКУ МО Дубненский ЦЗН. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АДМИНИСТРАТОР
БЕТОНЩИК
БУХГАЛТЕР
ВЕДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК
ВЕТЕРИНАРНЫЙ САНИТАР
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1-3 КЛАСС
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
ВРАЧ
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ДВОРНИК
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
ЗАВЕДУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
КОНДИТЕР
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
КРОВЕЛЬЩИК
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ ПОКРЫТИЯ
МАССАЖИСТ
МАСТЕР МАНИКЮРА
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА
МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ
МОНТАЖНИК СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
МОТОРИСТ-МАТРОС ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ
ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ
ПОВАР 3,4,5 разряда
ПОВАР (С ОБУЧЕНИЕМ)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОСУДОМОЙЩИЦА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНЦЕВ, ЙОГИ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
РАБОЧИЙ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ
РАЗНОРАБОЧИЙ
РЕВИЗОР
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СЛЕСАРЬ ПО ШТАМПАМ И ВЫСЕЧКЕ
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАТИКЕ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
СТОРОЖ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФЕЛЬДШЕР
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
ФИТНЕС-ТРЕНЕР
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ЮРИСКОНСУЛЬТ