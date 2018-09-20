Требуются на службу в полицию

Подробности Опубликовано: 20.09.2018 00:11 Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители! ОМВД России по г.о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава. Требования к кандидатам следующие.

Возраст до 35 лет;

гражданство РФ;

пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

полное среднее образование (для лиц младшего начальствующего состава);

высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).

Гарантии:

заработная плата от 45 тысяч рублей;

бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).

Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова, д. 32, каб. 16, с 9:00 до 18:00.