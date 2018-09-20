Требуются на службу в полицию
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- Опубликовано: 20.09.2018 00:11
- Автор: И. Л. Михайлова
Уважаемые жители! ОМВД России по г.о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава. Требования к кандидатам следующие.
- Возраст до 35 лет;
- гражданство РФ;
- пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- полное среднее образование (для лиц младшего начальствующего состава);
- высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).
Гарантии:
- заработная плата от 45 тысяч рублей;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
- пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).
Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова, д. 32, каб. 16, с 9:00 до 18:00.