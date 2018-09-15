Актуальные городские вакансии

Подробности
Опубликовано: 15.09.2018 00:36
Автор: ЦЗН г. Дубны

Представляем актуальные вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

АДМИНИСТРАТОР

БЕТОНЩИК

БУХГАЛТЕР

ВЕДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1-3 КЛАСС

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ВРАЧ

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВРАЧ-ОНКОЛОГ

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

ДВОРНИК

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ХИМИК-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

КОНДИТЕР

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

КРОВЕЛЬЩИК

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ ПОКРЫТИЯ

МАССАЖИСТ

МАСТЕР МАНИКЮРА

МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА

МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ

МОНТАЖНИК СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

МОТОРИСТ-МАТРОС ПЛАВУЧЕГО КРАНА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОХРАННИК

ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

ПОВАР 3,4,5 разряда

ПОВАР (С ОБУЧЕНИЕМ)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПОСУДОМОЙЩИЦА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНЦЕВ, ЙОГИ

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

РАБОЧИЙ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ

РЕВИЗОР

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СЛЕСАРЬ ПО ШТАМПАМ И ВЫСЕЧКЕ

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАТИКЕ

СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

СПЕЦИАЛИСТ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ

СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

СТОРОЖ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОКАРЬ

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ФИТНЕС - ТРЕНЕР

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ШВЕЯ

ЭКОНОМИСТ

ЭКСПЕРТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ЮРИСКОНСУЛЬТ

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Актуальные городские вакансии

Представляем актуальные вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д...

Заплати за газ и за осмотр плиты

Один раз, когда его потребляют, и другой - когда заказывают техобслуживание или диагностику оборудов...

Лучшие студенты стройотряда летом строил…

Девятый год летом 25 ребят из строительного отряда университета "Дубна" принимали участие в строител...

Транспортная сеть города будет изменена

Администрация Дубны приняла решение о развитии городской дорожной сети. Контракт на разработку прог...

Нейронную сеть обучили распознавать жало…

Группа российских исследователей обучила нейронную сеть анализировать мнения пользователей соцсетей ...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Аппаратно-программные комплексы резидента ОЭЗ …

Программно-технические средства оповещения населения собст...

УК устранила протечку по обращению жителя в жилинс…

Государственная жилищная инспекция Московской области сообщи...

Денис Буцаев: "Для Подмосковья развитие ОЭЗ …

6 сентября глава инвестиционного блока Подмосковья Денис Б...

Cистемы бесперебойного питания из Дубны прошли исп…

Собственную разработку в сфере российской электроэнергетик...

Перспективы развития предпринимательства в регионе…

27 августа в «Крокус Сити Холле» в Красногорске состоялся ...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться