Лучшие студенты стройотряда летом строили мост

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Опубликовано: 15.09.2018 00:00
Автор: ОД
Фото: .uni-dubna.ru

Девятый год летом 25 ребят из строительного отряда университета "Дубна" принимали участие в строительстве зданий в наукограде. А самым достойным из них, десятерым, предоставили право поучаствовать в "стройке века" - строительстве моста через Волгу.

 

Заместитель директора ДФП "Мостоотряд-90" А.В. Крымский отметил, что стройотряд справился со всеми возложенными на него задачами.

"Костяк" отряда студентов, работавших на мосту, состоял из тех, кто трудился на нем уже второй год подряд: Денис Полонский, Антон Лысенко, Илья Потолоков. Они ознакомили отстальных участников с требованиями дисциплины "Мостоотряда-90". Чтобы получить право работать в стройотряде на мосту, нужно было не иметь долгов и получить рекомендации студенческого совета и кафедры.

Иногородние студенты-строители жили в общежитиях униерситета бесплатно - в знак поддержки от руководства вуза.

За 9 лет существования 350 студентов - физики, социологи, математики и т.п. -попробовали себя летом в строительном ремесле.

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