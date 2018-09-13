Анонс ярмарки вакансий

Подробности Опубликовано: 13.09.2018 00:39 Автор: ЦЗН г. Дубны

Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории "инвалид" и других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, состоится 20 сентября 2018 года с 11.00 до 12.00 в Дубне.

В программе ярмарки:

* Презентация предприятий и организаций г. Дубна,

* Информация о вакансиях г. Дубна,

* Консультации специалистов Центра занятости.

Ярмарка будет проводиться в читальном зале помещения Муниципального автономного учреждения культуры «Городская библиотека семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3а.

Контактный телефон – 8 (49621) 2-17-60