Анонс ярмарки вакансий
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- Опубликовано: 13.09.2018 00:39
- Автор: ЦЗН г. Дубны
Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории "инвалид" и других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, состоится 20 сентября 2018 года с 11.00 до 12.00 в Дубне.
В программе ярмарки:
* Презентация предприятий и организаций г. Дубна,
* Информация о вакансиях г. Дубна,
* Консультации специалистов Центра занятости.
Ярмарка будет проводиться в читальном зале помещения Муниципального автономного учреждения культуры «Городская библиотека семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3а.
Контактный телефон – 8 (49621) 2-17-60