Анонс ярмарки вакансий

Подробности
Опубликовано: 13.09.2018 00:39
Автор: ЦЗН г. Дубны

Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории "инвалид" и других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, состоится 20 сентября 2018 года с 11.00 до 12.00 в Дубне.

В программе ярмарки:

* Презентация предприятий и организаций г. Дубна,

* Информация о вакансиях г. Дубна,

* Консультации специалистов Центра занятости.

Ярмарка будет проводиться в читальном зале помещения Муниципального автономного учреждения культуры «Городская библиотека семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3а.

Контактный телефон – 8 (49621) 2-17-60

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Озеленим белые пятна

Замдиректора Центра хозяйственного обслуживания администрации г. о. Дубна Дмитрий Шилин и начальник ...

Анонс ярмарки вакансий

Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории "инв...

День донора - 20 сентября

День донора пройдет 20 сентября с 9.30 до 12.00 в поликлинике №1 на Большой Волге по адресу: ул. 9 М...

Налоговый инспектор поясняет: грядет рас…

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением нал...

Не берите в руки вакцину для хищников

Уважаемые жители и гости городского округа Дубна! ГБУВ МО "Территориальное ветеринарное управление №...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Аппаратно-программные комплексы резидента ОЭЗ …

Программно-технические средства оповещения населения собст...

УК устранила протечку по обращению жителя в жилинс…

Государственная жилищная инспекция Московской области сообщи...

Денис Буцаев: "Для Подмосковья развитие ОЭЗ …

6 сентября глава инвестиционного блока Подмосковья Денис Б...

Cистемы бесперебойного питания из Дубны прошли исп…

Собственную разработку в сфере российской электроэнергетик...

Перспективы развития предпринимательства в регионе…

27 августа в «Крокус Сити Холле» в Красногорске состоялся ...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться