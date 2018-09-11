НПО "Криптен" номинирован на конкурс

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Опубликовано: 11.09.2018 00:15
Автор: ОД

Дубненский центр занятости населения объявил о том, что АО "НПО "Криптен" победило в отборочном этапе конкурса на лучшую организацию Московской области, предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Теперь организация номинирована на участие в основном этапе конкурса.

Конкурс проводится согласно распоряжению Министерства социального развития Московской области от 29.03.2018 г. № 19П-97 с тем, чтобы мотивировать региональные компании и учреждения брать на работу подростков, а также чтобы содействовать экономической самостоятельности несовершеннолетних  и помочь им претворить в жизнь свои права на труд.

 

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