НПО "Криптен" номинирован на конкурс
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- Опубликовано: 11.09.2018 00:15
- Автор: ОД
Дубненский центр занятости населения объявил о том, что АО "НПО "Криптен" победило в отборочном этапе конкурса на лучшую организацию Московской области, предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Теперь организация номинирована на участие в основном этапе конкурса.
Конкурс проводится согласно распоряжению Министерства социального развития Московской области от 29.03.2018 г. № 19П-97 с тем, чтобы мотивировать региональные компании и учреждения брать на работу подростков, а также чтобы содействовать экономической самостоятельности несовершеннолетних и помочь им претворить в жизнь свои права на труд.