Профилактическая операция "День знаний"

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Опубликовано: 26.08.2018 00:55
Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в настоящее время по 01 сентября на обслуживаемой территории проводится оперативно-профилактическое мероприятие "День знаний".

 

В период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний, на территории г. о. Дубна силами сотрудников полиции будет обеспечена охрана общественного порядка и безопасности детей и граждан.

1 сентября все школы, а также места проведения праздничных мероприятий будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Напоминаем, что Кодекс об административных правонарушениях рядом статей предусматривает ответственность за нарушения общественного порядка, так:

  • ст.20.20 КоАП РФ предусматривает ответственность за распитие алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 тысячи рублей. Потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;
  • ст.20.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Обо всех фактах нарушения охрана общественного порядка и безопасности, а также при обнаружении подозрительных вещей, предметов в период подготовки и проведения мероприятий посвящённых «Дню знаний», просим незамедлительно сообщать по телефонам:

  • Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112);
  • Телефон доверия Главного Управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.

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