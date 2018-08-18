Индексируют зарплату бюджетникам

Подробности Опубликовано: 18.08.2018 00:03 Автор: Кирилл Свояков

Губернатор Московской области А.Ю. Воробье издал Распоряжение № 259-РГ от 2 августа 2018 года о повышении в текущем году заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Московской области социальной сферы.

Зарплата увеличивается согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

С 1 сентября произойдет повышение оклада следующих категорий бюджетников:

врачам и работникам медучреждений с высшим образованием, в т. ч. фармацевтам с в/о - на 15%; среднему медперсоналу - на 15%; педагогам в государственных образовательных организациях за классное руководство установить доплату в размере 5 000 рублей ежемесячно; выплату в таком же размере установить молодым педагогам в тех же организациях, приступающим в этом учебном году к выполнению своих обязанностей и взявшим не менее одной рабочей ставки; мастерам производственного обучения и преподавателям профессиональных образовательных организаций - на 5%; преподавателям вузов - также на 5%; специалистам и руководителям учреждений социального обслуживания, кроме указанных в Указах Президента РФ от 07.05.2012г. №597 и №1688 от 28.12.2012г. "О екоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - на 10%; тренерам и инструкторам по адаптивной физкультуре - на 10%. Стимулирующие выплаты в размере 2,5 оклада в год получат работники государственных центров спортивной подготовки, имеющие почетные звания.

Обращаем внимание читателей, что зарплата индексируется в госучреждениях. Если вы работник муниципального учреждения социальной сферы, то принять решение об увеличении вашего оклада может только администрация городского округа. Тем не менее, органам местного самоуправления губернатор рекомендует повысить з/п следующим трудящимся:

педагогам за классное руководство установить фиксированную доплату 5 000 рублей ежемесячно;

начинающим педагогам на не менее чем 1 ставке доплачивать 5 000 рублей каждый месяц;

работникам культуры, перечисленным в упомянутых выше Указах Президента РФ, повысить оклад на 15%.