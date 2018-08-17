Городские вакансии от администратора до юриста

Подробности
Опубликовано: 17.08.2018 00:02
Автор: ЦЗН г. Дубны

Представляем актуальные вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

АДМИНИСТРАТОР

БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1-3 КЛАСС

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВРАЧ

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВРАЧ-ОНКОЛОГ

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ХИМИК-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

КОНДИТЕР

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

КРОВЕЛЬЩИК

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ ПОКРЫТИЯ

МАССАЖИСТ

МАСТЕР МАНИКЮРА

МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА

МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ

МАСТЕР ПО ПОКРАСКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ

МОНТАЖНИК СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

МОТОРИСТ-МАТРОС ПЛАВУЧЕГО КРАНА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ

ОПЕРАТОР КРУТИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

ОПЕРАТОР СБОРКИ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (С ОБУЧЕНИЕМ)

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОХРАННИК

ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

ПОВАР 3,4,5 разряда

ПОВАР (С ОБУЧЕНИЕМ)

ПОСУДОМОЙЩИЦА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНЦЕВ, ЙОГИ

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

РЕВИЗОР

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ

СЕКРЕТАРЬ

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СЛЕСАРЬ ПО ШТАМПАМ И ВЫСЕЧКЕ

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАТИКЕ

СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОКАРЬ

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ФИТНЕС - ТРЕНЕР

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ШВЕЯ

ЭКОНОМИСТ

ЭКСПЕРТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО - ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ЭНЕРГЕТИК

ЮРИСТ

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