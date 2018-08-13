Как повысить КПД на рынке труда?

Подробности Опубликовано: 13.08.2018 00:55 Автор: ОД

В Южно-Сахалинске на выходных завершился VI Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2018. Мероприятие посетил президент WorldSkills International Саймон Бартли, зачитавший доклад на дискуссии пленарного заседания в рамках Чемпионата.

С тех пор, как Россия присоединилась к международному движению WorldSkills, прошло всего 6 лет, но уже в следующем году в Казани наша страна примет всемирный чемпионат.

"Я считаю, что это яркий момент развития движения WorldSkills в России", – отметил г-н Бартли. По его мнению, присоединение к движению означало для России путь к повышению производительности труда и профессиональной грамотности.

"Чтобы быть успешными в этом мире, мы должны понять и принять наиболее эффективные модели, чтобы их можно было транслировать в реальном времени другим участникам", – добавил он.

Что же необходимо делать на государственном уровне и в бизнес-структурах, чтобы повышать коэффициент полезного действия труда работников? Как считает президент движения молодых профессионалов, ключевыми здесь являются три обстоятельства.

"Первое – это среда, в которой проходит обучение, компетенции, исследования. Движение WorldSkills играет большую роль в создании такой среды. На наших мероприятиях мы получаем лучший опыт со всего мира. Также есть наниматели, предприниматели и научные круги, которые воспринимают этот опыт будут передавать дальше через учебные заведения для кадров сегодняшнего дня и будущего. Студенты в колледжах, школах и учебных заведениях – это рабочая сила завтрашнего дня.

Второе – это предпринимательство. Все исследования по миру, изучающие будущее рабочей среды, полагают, что будет все больше людей, которые станут работать на себя, или в небольших группах – по принципу малого бизнеса. Наши чемпионы естественным образом тянутся к тому, чтобы стать предпринимателями. И большим бизнесам очень нужно стимулировать предпринимательскую жилку среди своих работников. Я уверен, что мои коллеги из Китая и Кореи добились таких результатов, потому что они способствовали росту предпринимательского сознания у своих работников.

И последнее – это правомочность работника. Будущее человека будет успешным только если бизнесы дадут право и силу своим работникам решать за себя и перестать быть просто исполнителями тех решений, которые спускаются сверху. Это очень важно – принятие решений самим сотрудником", – такое будущее видит для новых поколений людей трудоспособного возраста Саймон Бартли.