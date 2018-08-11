Набор в бесплатную горнолыжную секцию для детей-инвалидов

Подробности Опубликовано: 11.08.2018 00:06 Автор: Дубненское УСЗН

Дубненское управление социальной защиты населения сообщает, что объявлен набор детей и подростков в возрасте от 6 лет и старше в спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Набор проводит заслуженный тренер России, старший тренер сборной России

и Московской области Брусова Наталья Артуровна.

Занятия проходят в д. Шуколово Дмитровского района в горнолыжном клубе Л. Тягачева. Спортивная экипировка и тренировки бесплатные.

Занятия начинаются летом для физической подготовки детей к тренировкам на лыжах.

Отделения для занятий:

спорт глухих,

спорт слепых (остаточное зрение),

спорт с поражением опорно-двигательного аппарата (ДЦП, недоразвитие конечностей, ампутация).

В школе подготовлены паралимпийские чемпионы и призеры, работают тренеры высших категорий. Дайте своему ребенку возможность развиваться!

Обязательны удостоверения инвалида и допуск врача для занятий спортом!

Запись по телефонам: +7 (925) 021-61-01, +7 (926) 993-53-81.

Дубненское управление социальной защиты населения