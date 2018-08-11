Набор в бесплатную горнолыжную секцию для детей-инвалидов
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- Опубликовано: 11.08.2018 00:06
- Автор: Дубненское УСЗН
Дубненское управление социальной защиты населения сообщает, что объявлен набор детей и подростков в возрасте от 6 лет и старше в спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Набор проводит заслуженный тренер России, старший тренер сборной России
и Московской области Брусова Наталья Артуровна.
Занятия проходят в д. Шуколово Дмитровского района в горнолыжном клубе Л. Тягачева. Спортивная экипировка и тренировки бесплатные.
Занятия начинаются летом для физической подготовки детей к тренировкам на лыжах.
Отделения для занятий:
- спорт глухих,
- спорт слепых (остаточное зрение),
- спорт с поражением опорно-двигательного аппарата (ДЦП, недоразвитие конечностей, ампутация).
В школе подготовлены паралимпийские чемпионы и призеры, работают тренеры высших категорий. Дайте своему ребенку возможность развиваться!
Обязательны удостоверения инвалида и допуск врача для занятий спортом!
Запись по телефонам: +7 (925) 021-61-01, +7 (926) 993-53-81.