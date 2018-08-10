Необходим водитель автобуса
- Подробности
- Опубликовано: 10.08.2018 00:16
- Автор: ОД
Представляем традиционные пятничные вакансии от ГКУ МО Дубненский ЦЗН. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АВТОСЛЕСАРЬ
АДМИНИСТРАТОР
БУХГАЛТЕР
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1-3 КЛАСС
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ (В УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ)
ЗАВЕДУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ХИМИК-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ
КОНДИТЕР
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОРРЕКТОР
КОСМЕТОЛОГ
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЛИТЕЙЩИК-УПАКОВЩИК
МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ ПОКРЫТИЯ
МАССАЖИСТ
МАСТЕР МАНИКЮРА
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА
МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ
МАСТЕР ПО ПОКРАСКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ
МОНТАЖНИК СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
МОТОРИСТ-МАТРОС ПЛАВУЧЕГО КРАНА
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕЧКИ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ
ОПЕРАТОР КРУТИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА
ОПЕРАТОР СБОРКИ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПЕДАГОГ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ
ПОВАР 3,4,5 разряда
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА
ПОМОЩНИК ПОВАРА
ПОСУДОМОЙЩИЦА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНЦЕВ, ЙОГИ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
РЕВИЗОР
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ
СВАРЩИК (АРГОН)
СЕКРЕТАРЬ
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
УЧЕНИК ПОВАРА
УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФЕЛЬДШЕР
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
ФИТНЕС — ТРЕНЕР
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ЭКОНОМИСТ
ЭКСПЕРТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО — ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ЮРИСТ