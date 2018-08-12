С Днем строителя!

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Опубликовано: 12.08.2018 00:09
Автор: администрация г. о. Дубна

В связи с крупными строительными проектами, осуществляемыми в Дубне, такими как мегасайнс-проект NICA и строительство мостового перехода через реку Волга, эта календарная дата становится особенно значимой для наукограда.

"Поздравляем строителей с профессиональным праздником!

Труд строителей – это важнейшая составляющая развития и процветания нашего города. Дубна преображается, появляются современные жилищные комплексы, благоустраиваются скверы и парки, строятся новые предприятия, расширяется особая экономическая зона, создается необходимая инфраструктура.

Сегодня строители исполняют главную мечту жителей наукограда. "Мостотряд-90" соединяет правый и левый берега мостовым переходом. 500 специалистов трудятся круглосуточно, чтобы как можно скорее открыть движение по мосту и решить вопрос транспортной доступности двух частей нашего города.

ООО "МК Юникс" специализируется на строительстве медицинских объектов и достраивает лечебный корпус Дубненской городской больницы. 25 декабря 2018 года корпус будет сдан, а мы сможем пойти дальше, начать ремонт и переоборудование освободившихся площадей для создания сердечно-сосудистого центра.

В этом году мы восстановили Водный стадион им. Нехаевского и сделали капитальный ремонт на стадионе "Волна". До конца года нас ждет еще капитальный ремонт детского сада "Мечта" на Левом берегу. Наконец, заброшенное здание получит вторую жизнь, а дубненцы – новые ясельные и садовские группы.

Теплые слова благодарности мы хотим адресовать ветеранам стройкомплекса Дубны, людям, которые создавали наш город, сохранили производственный потенциал и передали молодежи лучшие профессиональные традиции.

Спасибо всем строителям, архитекторам, проектировщикам за ответственный и созидательный труд, за повышение качества жизни дубненцев, за исполнение наших давних желаний! От всей души желаем интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия! Уверены, что благодаря вашему мастерству и преданности делу нам удастся добиться новых успехов".

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов, председатель совета депутатов городского округа Дубна С.А. Куликов

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