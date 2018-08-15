Налоговый инспектор поясняет: "У меня угнали машину, должен ли я платить транспортный налог?"

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Опубликовано: 15.08.2018 00:16
Автор: ИФНС №12

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением налоговых обязательств.

Вопрос: У меня угнали машину. Должен ли я в этом случае платить транспортный налог?

Консультацию дает заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №12 по Московской области.

Как пояснила Т.А. Нефедова, в соответствии с налоговым законодательством, угнанное или похищенное транспортное средство не является объектом налогообложения только в период его розыска.

Автовладельцу в этом случае необходимо информировать налоговые органы об угоне или краже транспортного средства для того, чтобы налоговики сделали запрос в органы МВД о подтверждении случившегося факта.

Налогоплательщик может самостоятельно представить в налоговую инспекцию справку об угоне, выданную уполномоченным органом.

Что собой представляет справка об угоне? В нормативных актах четко не определен перечень документов, подтверждающих факт угона транспортного средства. Это может быть как справка об угоне, так и справка или постановление о возбуждении уголовного дела в связи его с угоном, выданные правоохранительными органами. Данная информация может также содержаться во вступивших в силу судебных постановлениях, решениях, определениях. Основанием для прекращения взимания налога может стать и выданная уполномоченным органом справка о прекращении уголовного дела по факту угона транспортного средства.

Согласно правилам, регистрация транспортного средства может быть прекращена по заявлению владельца. Только после этой процедуры взимание транспортного налога прекращается.

Важно помнить: если розыск угнанного транспортного средства прекращен, и оно не было найдено, а владелец не снял его с регистрационного учета - налогообложение возобновляется. Транспортный налог не начисляется только на период розыска транспортного средства!

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