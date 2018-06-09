Коммунальщики Подмосковья сотнями повышают квалификацию

Подробности Опубликовано: 09.06.2018 05:47 Автор: Кирилл Свояков

В Московской области с начала года 700 работников предприятий ЖКХ повысили квалификацию на базе областного учебно-курсового комбината ЖКХ в Балашихе.

Наиболее востребованными учебными курсами в первые 5 месяцев 2018 года стали «Электробезопасность», «Оператор котельной», «Эксплуатация лифтов», «Охрана труда», «Грузоподъемные механизмы», «Слесарь-сантехник», а также «Управление, эксплуатация и ремонт жилого фонда». Помимо повышения квалификации, многие специалисты также проходят дополнительную подготовку по смежным специальностям.

С 2017 года в Московской области внедрена дистанционная форма обучения для работников предприятий ЖКХ. С начала 2018 года таким способом, без отрыва от производства, повысили свою квалификацию уже 150 специалистов.