Городские вакансии

Подробности
Опубликовано: 09.04.2018 14:26
Автор: ОД

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 19 марта 2018 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей о существовании общероссийской базы вакансий "Работа в России".

АДМИНИСТРАТОР

АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ

БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ГИДРОТЕХНИК

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИЗЕЛИСТ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО, КАК ИНОСТРАННОГО

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕР ИНЖЕНЕР ГРУППЫ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ

ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК КИПиА

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ

КАПИТАН-МЕХАНИК

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

МАССАЖИСТ

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МАТРОС-МОТОРИСТ ПЛАВУЧЕГО КРАНА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МЕНЕДЖЕР (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА(ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ)

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ОПЕРАТОР АЗС

ОПЕРАТОР ГРУППЫ СБОРА И ИНФОРМАЦИИ

ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОКАРЬ

УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ШВЕЯ

ШТУКАТУР

ЭКСПЕРТ

ЭЛЕКТРИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА (СМЕННЫЙ)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ 4 РАЗРЯДА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЧАСТКА ВОЗДУШНЫХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Городские вакансии

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 19 марта 2018 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул...

График выездных вакцинаций животных прот…

В апреле на территории Дубны ветеринарная служба будут проводить бесплатную выездную вакцинацию дома...

С Пасхой Христовой!

Вот и наступило светлое Христово Воскресение. Накануне, в Великую Субботу Страсной Седмицы, правосла...

Зрелищная физика нужна детям и взрослым

Дни физики для школьников в Дубне стали традиционными. В этом году они, как и прежде, прошли в ДК «М...

МЧС тоже готовится к Пасхе

В ночь с субботы на воскресенье на дежурство в храмы заступят сотрудники МЧС. В связи с наплывом вер...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Изменен режим работы с физлицами в налоговой

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России №12 по ...

Противопожарная защита от "Тензора" уста…

В начале апреля завод список атомных электростанций, для кот...

Резиденты ОЭЗ "Дубна" экспортируют проду…

Сегодня свои товары продают за границу не только крупные, но...

Китай заинтересован в ведении бизнеса в ОЭЗ "…

В настоящее время Россия и особая экономическая зона "Дубна...

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться