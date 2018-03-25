Достопримечательности и активности Подмосковья собраны на одном портале

Подробности Опубликовано: 25.03.2018 06:00 Автор: ОД

Проект Министерства культуры Московской области, туристический портал "Путеводитель по Московской области" стартовал меньше года назад, а уже вобрал в себя все самые интересные направления региона. Здесь же регулярно размещается афиша культурных и спортивных событий. Ни одно мероприятие не остается без анонса.

Вся информация дублируется в бесплатном мобильном приложение "Пульс Подмосковья".

На портале туристу доступна информация на любой вкус. В сезонной подборке найдется топ-мест и событий, которые стоит посетить в Подмосковье именно в это время года. Например, в разделе "Подмосковные активности для настоящих мужчин" сразу станет понятно, куда отправиться на рыбалку, где лучшая баня и как найти "правильные" музеи. Всегда актуальна информация в закладке "Направления": здесь хранятся истории о городах, поселениях и, конечно, же впечатляющих достопримечательностях. Конкретную информацию о ресторанах, гостиницах или зонах отдыха турист обнаружит в разделе "Места и активности". На портале также можно узнать о всех концерта, выставках или мастер-классах по всей области.

"Мы строим модель, которая будет вдохновлять на путешествия множество людей", - написано на туристическом портале "Путеводитель по Московской области".

Мобильное приложение "Пульс Подмосковья" собрало всю самую актуальную информацию о событиях разных городов. Узнать о празднике или лекции теперь можно еще быстрее!

Подробнее - по ссылкам:

https://welcome.mosreg.ru/

https://pulse.mosreg.ru/privacy-policy

Управление торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации г. Дубны