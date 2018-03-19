Требуются капитан-механик и матрос-моторист
- Подробности
- Опубликовано: 19.03.2018 13:36
- Автор: ОД
Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 19 марта 2018 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей о существовании общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ
БУХГАЛТЕР
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ГИДРОТЕХНИК
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДИЗЕЛИСТ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО, КАК ИНОСТРАННОГО
ИНЖЕНЕР ИНЖЕНЕР ГРУППЫ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КАПИТАН-МЕХАНИК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
МАССАЖИСТ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАСТЕР УЧАСТКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
МАТРОС-КАССИР ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ
МАТРОС-МОТОРИСТ ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР (ВПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕДЕЦИНСКИХ УСЛУГ)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА(ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕН)
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ОПЕРАТОР ГРУППЫ СБОРА И ИНФОРМАЦИИ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШКИПЕР (СМЕННЫЙ) ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ
ШТУКАТУР
ЭКСПЕРТ
ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА (СМЕННЫЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ 4 РАЗРЯДА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЧАСТКА ВОЗДУШНЫХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ