Требуются капитан-механик и матрос-моторист

Подробности
Опубликовано: 19.03.2018 13:36
Автор: ОД

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 19 марта 2018 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей о существовании общероссийской базы вакансий "Работа в России".

АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ

БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ГИДРОТЕХНИК

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИЗЕЛИСТ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО, КАК ИНОСТРАННОГО

ИНЖЕНЕР ИНЖЕНЕР ГРУППЫ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР МЕТРОЛОГ

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ

КАПИТАН-МЕХАНИК

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

МАССАЖИСТ

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МАТРОС-КАССИР ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

МАТРОС-МОТОРИСТ ПЛАВУЧЕГО КРАНА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МЕНЕДЖЕР (ВПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕДЕЦИНСКИХ УСЛУГ)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА(ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕН)

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ОПЕРАТОР ГРУППЫ СБОРА И ИНФОРМАЦИИ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПСИХОЛОГ

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОКАРЬ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

УЧИТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ФРЕЗЕРОВЩИК

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ШВЕЯ

ШКИПЕР (СМЕННЫЙ) ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

ШТУКАТУР

ЭКСПЕРТ

ЭЛЕКТРИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА (СМЕННЫЙ)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ 4 РАЗРЯДА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЧАСТКА ВОЗДУШНЫХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

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