О профессиях будущего расскажут в Дубне

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Опубликовано: 17.03.2018 14:21
Автор: Кирилл Свояков
II форум "Профессии будущего" пройдет 15 апреля в Конгресс-центра ОЭЗ "Дубна". Множество спикеров из крупнейших компаний и рекрутинговых агентств России расскажут школьникам, студентам, а также их родителям и преподавателям актуальную информацию о профессиональных компетенциях.
Организаторы рассчитывают принять в своих стенах около тысячи гостей, расширив, таким образом, вполовину прошлогоднюю аудиторию.
Тематика мероприятия, как и прежде, затрагивает глобальные изменения в разных сферах деятельности человека и возможность для каждого реализовать себя в мире с постоянно меняющимися потребностями на рынке труда.
В этом году время выступления одного оратора ограничено 30-ю минутами, что означает большую инфомрационную насыщенность и динамичность.

В частности,помимо пояснений на тему мировых трендов ожидаются выступления об информационных технологиях в медицине, об изменениях в СМИ, об искусстве и инженерной отрасли, консалтинге, научной сфере, о профориентации, о том, на что стоит потратить себя в этой жизни.

"Основная задача форума – не склонить людей к тому или иному виду занятости, а показать многообразие профессий будущего, - утверждает инициатор форума, руководитель проектов резидента ОЭЗ "Дубна" компании "ADLABS", основной спикер и ведущий мероприятия Евгений Елисеев. – Нам бы хотелось, чтобы, когда люди будут выходить с форума, они задумались о том, где в этом мире, в каком его месте они хотели бы оказаться, чем им было бы интересно заниматься, а главное - почему".

Приглашаем всех заинтересовавшихся посетить форум "Профессии будущего"! Подробности о мероприятии - тут.

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