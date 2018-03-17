О профессиях будущего расскажут в Дубне
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- Опубликовано: 17.03.2018 14:21
- Автор: Кирилл Свояков
В частности,помимо пояснений на тему мировых трендов ожидаются выступления об информационных технологиях в медицине, об изменениях в СМИ, об искусстве и инженерной отрасли, консалтинге, научной сфере, о профориентации, о том, на что стоит потратить себя в этой жизни.
"Основная задача форума – не склонить людей к тому или иному виду занятости, а показать многообразие профессий будущего, - утверждает инициатор форума, руководитель проектов резидента ОЭЗ "Дубна" компании "ADLABS", основной спикер и ведущий мероприятия Евгений Елисеев. – Нам бы хотелось, чтобы, когда люди будут выходить с форума, они задумались о том, где в этом мире, в каком его месте они хотели бы оказаться, чем им было бы интересно заниматься, а главное - почему".
Приглашаем всех заинтересовавшихся посетить форум "Профессии будущего"! Подробности о мероприятии - тут.