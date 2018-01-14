Трудоустроены по специальности 67 % выпускников

Подробности Опубликовано: 14.01.2018 15:28 Автор: Кирилл Свояков

Опубликованы данные о том, сколько выпускников университета "Дубна" трудоустроились в течение 3-х месяцев после получения диплома. Именно в эти сроки, считают в Европе, трудоустраиваются востребованные молодые специалисты.

В минувшем году специалитет и магистратуру в вузе окончили 246 студентов, бакалавриат - 429. Среди них 45 % - девушки, 55 % - юноши:

- 37 % - жители Московской области (из них 56 дубненцев);

- 24 % - жители Тверской области;

- 30 % - россияне с периферии

- 9 % - иностранцы.

Число работающих

228 выпускников 2017 г. трудоустроены (94 %, что на 4 % больше, чем показатель 2016 года). По специальности трудятся 167 человек (с 2016 года их доля возросла на 3 %), не по специальности - 27 человек. В декретный отпуск ушли шесть девушек, служат в армии 15 человек, за границу уехали 13 бывших студентов.

15 свежих выпускников университета "Дубна" не работают, из них двое выбрали самозанятость.

Где работают

В Дубне остались трудиться 67 % молодых специалистов выпуска университета "Дубна" 2017 г. 17 % поехали в Москву, 7 % - в Московскую область и 9 % выбрали другие регионы РФ.

В государственном и муниципальном секторе работают 39 % респондентов, 61 % трудится в частных компаниях.

Четверть выпускников заняты в сфере науки и НПК, в сфере IT и коммуникации - одна пятая. 11 % трудятся на производстве, 6 % - в финансах и страховании, 10 % теперь сами обучают других людей. В бизнес ушли 15 % выпускников, на управленческие должности - 7 %. Прочими сферами жизни (культура, торговля, спорт, строительство) заняты порядка 6 % обучившихся.