Требуются заведующие кафедрой, лабораторией и хозяйством
- Подробности
- Опубликовано: 22.12.2017 11:24
- Автор: ОД
Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 22 декабря 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АДМИНИСТРАТОР
БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГИДРОТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ГРУЗЧИК
ДВОРНИК
ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ХИМИК)
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МАРКЕТОЛОГ (SEO-ИНЖЕНЕР)
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
ЛАБОРАНТ-МИКРОБИОЛОГ
ЛАБОРАНТ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕХАНИК (ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ)
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МЕХАНИК СУДОВОЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ОХРАННИК
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АЗС
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАГАЗИНА
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКСКУРСОВОД
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ЭНЕРГЕТИК (ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ)