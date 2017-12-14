В Дубне завершился региональный этап WorldSkills Russia

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Опубликовано: 14.12.2017 22:01
Автор: ОД

Вот уже второй год Дубна выбирается площадкой для проведения компетенции регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia по причине европейского уровня оснащения. Этот региональный конкурс был уже четвертым по счету.

Соревнования проходили по компетенции "эксплуатация сельскохозяйственных машин" - для начинающих механизаторов и трактористов.

За три часа ребятам нужно было подготовить к работе топливную и газораспределительную системы трактора, а также его агрегаты: пресс-подборщик, оборотный плуг, жатку. По признанию самих участников, времени было в обрез.

Среди 11 команд учащихся техникумов и колледжей Московской области победу одержал Дмитрий Суслов из Дубны. Он будет представлять Московскую область на отборочных соревнованиях в марте - апреле к Финалу VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы"-2018.

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