Завершился первый российский чемпионат по IT

Подробности Опубликовано: 16.12.2017 18:46 Автор: Кирилл Свояков

Итоги индивидуального зачета первого национального чемпионата в сфере информационных технологий DigitalSkills подведены 15 декабря в городе инноваций Иннополисе (республика Татарстан).

В течение трех дней 120 участников от 16 до 28 лет, среди которых - работники компаний в сфере IT, учащиеся колледжей и студенты, показывали профмастерство по 15 компетенциям, 9 из которых можно отнести также и к т. н. профессиям будущего (корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, анализ защищенности информационных систем от внешних угроз, организация эффективного производства, разработка мобильных приложений, машинное обучение и большие данные, разработка решений с использованием технологий блокчейн, дополненной и виртуальной реальности, квантовые технологии).

Победители и призеры чемпионата увезли домой 23 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Награды завоевали сотрудники предприятий госкорпорации "Росатом", ПАО "Ростелеком" и АО "Синимекс-Информатика", а также студенты Казанского техникума информационных технологий и связи, Набережночелнинского педагогического колледжа, Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", а также среди золотых медалистов числятся студенты ГУАП, УФУ им. Б.Н. Ельцина, МТУСИ, Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ и Институт компьютерных технологий и защиты информации при КНИТУ им. А.Н. Туполева ‒ КАИ.

В состав жюри вошли международные эксперты WorldSkills Russia и представители организаций-лидеров IT-отрасли: 1С, "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", Infowatch, "Яндекс", "Сбербанк Технологии", МТС, "Кибер Россия", "Российский квантовый центр", Redmadrobot, Fanuc, Cisco и других.

На чемпионате в Иннополисе генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов рассказал РИА Новости в ответ на вопрос, какие отрасли будут активно нанимать выпускников техникумов, что это именно IT: "Стремительно "распухать" начинают сферы, связанные с цифровой экономикой: программирование, обслуживание сложных информсистем, цифровое обучение, дополненная и виртуальная реальность. Здесь и будут создаваться рабочие места. Нам нужно опережающими темпами готовить специалистов под цифровой блок: в России сейчас всего три глобальных ИТ игрока: "1С", "Касперский" и "Яндекс", а нужно их массовое появление. И мы хорошо понимаем, что если сейчас начнем вкладываться в "цифру", то через пять лет появится мощная отрасль".

В 2019 году совсем рядом с Иннополисом, в Казани, пройдет мировой чемпионат WorldSkills Competition, в число компетенций которого войдут и 9 перечисленных выше компетенций блока соревнований FutureSkills, который займет на ировом первенстве площадь в 10 000 квадратных метров.

Справочно

DigitalSkills – третий всероссийский чемпионат по стандартам WorldSkills в линейке отраслевых первенств, в которых принимают участие представители бизнеса и госкорпораций в качестве конкурсантов, экспертов и партнеров. Первым в 2014 году был запущен WorldSkills Hi-Tech – чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности. Он ежегодно проходит в Екатеринбурге и собирает на своей площадке рабочих предприятий-лидеров российской промышленности. Также есть отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства AgroSkills, а в 2018 году к запуску готовится национальное первенство в области логистики.