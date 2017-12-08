Все профессии нужны

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Опубликовано: 08.12.2017 13:13
Автор: ОД

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на начало декабря 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ГИДРОТЕХНИК

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

ГРУЗЧИК

ДВОРНИК

ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО - ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ХИМИК)

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР-МАРКЕТОЛОГ (SEO - ИНЖЕНЕР)

ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИИ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА

ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

КОНТРОЛЕР ОТК

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОСМЕТОЛОГ

ЛАБОРАНТ-МИКРОБИОЛОГ

ЛАБОРАНТ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАСТЕР УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ

МЕХАНИК (ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ)

МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА

МЕХАНИК СУДОВОЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ПСИХОЛОГ

РАБОЧИЙ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ

СЕКРЕТАРЬ - МАШИНИСТКА

СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ТОКАРЬ

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (СКЛЕЙЩИК)

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ФРЕЗЕРОВЩИК

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ШВЕЯ

ШТУКАТУР

ЭКСКУРСОВОД

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ЭНЕРГЕТИК (ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ)

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