Рейды госавтоинспекторов в декабре

Подробности Опубликовано: 02.12.2017 14:16 Автор: ОД

Сразу несколько профилактических операций проведут в декабре дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.

2 декабря, 10 декабря, 16 декабря, 23 декабря и 30 декабря в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

6 декабря, 13 декабря, 19 декабря, 26 декабря пройдет операция "Детское кресло".

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна