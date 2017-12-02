Рейды госавтоинспекторов в декабре
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- Опубликовано: 02.12.2017 14:16
- Автор: ОД
Сразу несколько профилактических операций проведут в декабре дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.
2 декабря, 10 декабря, 16 декабря, 23 декабря и 30 декабря в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".
6 декабря, 13 декабря, 19 декабря, 26 декабря пройдет операция "Детское кресло".
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна