Какие профессии будут востребованы в 2018 году?

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Опубликовано: 03.12.2017 08:53
Автор: Кирилл Свояков

"В 2017 году Россия вышла на путь активной информатизации. Под волну инновационных изменений уже попали сферы ЖКХ, энергетики и почтовая система, - считают эксперты трудового портала GorodRabot.ru. - Госдума РФ разрабатывает закон об отношениях людей и роботов, и это только подтверждает факт о том, что страна находится на пороге очередной промышленной революции - на этот раз цифровой".

Сотрудники портала проанализировали список вакансий на своем сайте и выдали прогноз самых востребованных профессий на 2018 год. Кстати, четыре из них связаны с работой в Интернет.

  1. Специалист по блокчейну (заработная плата - от 30 000 до 600 000 рублей). Дефицит специалистов в этой отрасли сохранится еще как минимум 4 года, т. к. обучать этой специальности в крупнейших вузах страны начали только осенью 2017-го года, а активный интерес российских работодателей к технологии начался тоже только в текущем году, постепенно приобретая стихийный характер:в январе-2017 на портале GorodRabot.ru не было ни одной вакансии для блокчейн-специалистов, а к концу года появилось порядка 200 таких предложений. Ожидается, что максимум зарплаты в этой области может подскочить еще выше.
  2. Специалист по экварийнгу (зарплата - от 30 000 до 250 000 рублей) - 515 вакансий на портале. Возможность блокировки западных VISA и Master Card на территории РФ вызвала рост интереса к платежной системе "Мир" в 2017 году. С января по октябрь выросло и общее количество вакансий и в банковской сфере на 10 000 единиц.
  3. Продавец-консультант и менеджер по продажам - самые многочисленные вакансии в России - 8,3 % и 7,3 % предложений соответственно от общего количества вакансий gorodrabot.ru в октябре. Так будет не всегда. Эксперты уверены, что роль привычных нам продавцов уйдет на второй план с распространением Интернет-торговли.
  4. В связи всё с тем же распространением покупок онлайн всё более важными фигурами становятся SEO-специалисты (зарплата - от 15 000 до 300 000 рублей) - около 3 000 вакансий.

Справочно о GorodRabot.ru:

ГородРабот.ру - один из крупнейших порталов по трудоустройству Рунета, агрегатор вакансий России: 1.5 млн предложений работы и 1.3 млн резюме. Аудитория - более 6 млн человек в месяц. Собственная статистика, независимая аналитика, мнения экспертов, советы по трудоустройству.

 

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