ПДД для гироскутеров, моноколес и сигвеев

Подробности Опубликовано: 02.12.2017 11:20 Автор: ОД

ОГИБДД Дубны предупреждает о правилах безопасности и передвижения насигвеях, гироскутерах и моноколесах. Особо подчеркивается, что балансирующий на этих средствах перемещения приравнивается к пешеходу, а никак не к велосипедисту.

"Сейчас все большую популярность среди молодежи приобретают такие современные средства передвижения, как сигвеи, гироскутеры, моноколеса. То, что дети без ума от гироскутеров - неудивительно! Движение на двухколесном самобалансирующем устройстве даже взрослым кажется чудом. И этим чудом хотят обладать все больше детей и подростков.

Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро передвигаться.

С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем, они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил.

В связи с чем ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна рекомендует:

при использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов.

Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках – это обезопасит ребенка при возможном падении.

Максимальная скорость гироскутера ограничена – это 10-12 км/ч. При выходе за эти пределы может произойти падение и, как следствие, получение травмы.

Для передвижения на данных средствах необходимо выбирать подходящую площадку для катания, использовать защитную экипировку.

Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно.

Сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта;

использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;

при движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках.

Уважаемые родители!

Приобретая такую "игрушку" для своего ребенка, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжёлым травмам, в том числе к переломам. Берегите своих детей!

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна"