ПДД для гироскутеров, моноколес и сигвеев

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Опубликовано: 02.12.2017 11:20
Автор: ОД

ОГИБДД Дубны предупреждает о правилах безопасности и передвижения насигвеях, гироскутерах и моноколесах. Особо подчеркивается, что балансирующий на этих средствах перемещения приравнивается к пешеходу, а никак не к велосипедисту.

"Сейчас все большую популярность среди молодежи приобретают такие современные средства передвижения, как сигвеи, гироскутеры, моноколеса. То, что дети без ума от гироскутеров - неудивительно! Движение на двухколесном самобалансирующем устройстве даже взрослым кажется чудом. И этим чудом хотят обладать все больше детей и подростков.

Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро передвигаться.

С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем, они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил.

В связи с чем ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна рекомендует:

  • при использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов.
  • Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках – это обезопасит ребенка при возможном падении.
  • Максимальная скорость гироскутера ограничена – это 10-12 км/ч. При выходе за эти пределы может произойти падение и, как следствие, получение травмы.
  • Для передвижения на данных средствах необходимо выбирать подходящую площадку для катания, использовать защитную экипировку.
  • Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно.
  • Сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

  • использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта;
  • использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;
  • при движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках.

Уважаемые родители!

Приобретая такую "игрушку" для своего ребенка, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжёлым травмам, в том числе к переломам. Берегите своих детей!

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна"

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