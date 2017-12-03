В полиции города есть вакантные места

Подробности Опубликовано: 03.12.2017 08:09 Автор: ОД

Жителей Дубны приглашают служить в полиции. Кандидатов, обладающих полным средним или высшим юридическим образованием, должна привлечь на службу заработная плата от 45 000 рублей.

"Уважаемые жители!

ОМВД России по г. о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Требования к кандидатам:

возраст до 35 лет;

гражданство РФ;

пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

полное среднее образование (для лиц младшего начальствующего состава); высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).

Гарантии:

заработная плата от 45 000 рублей;

бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).

Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова, д. 32, каб. 16, с 9:00 до 18:00.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова"