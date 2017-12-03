В полиции города есть вакантные места
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- Опубликовано: 03.12.2017 08:09
- Автор: ОД
Жителей Дубны приглашают служить в полиции. Кандидатов, обладающих полным средним или высшим юридическим образованием, должна привлечь на службу заработная плата от 45 000 рублей.
"Уважаемые жители!
ОМВД России по г. о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава.
Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- гражданство РФ;
- пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- полное среднее образование (для лиц младшего начальствующего состава); высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).
Гарантии:
- заработная плата от 45 000 рублей;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
- пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).
Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова, д. 32, каб. 16, с 9:00 до 18:00.
Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова"