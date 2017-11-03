Требуются энергетик и механик с техническим английским
- Подробности
- Опубликовано: 03.11.2017 16:20
- Автор: ОД
Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 20 октября 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГИДРОТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ДВОРНИК
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО - ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ХИМИК)
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОНТРОЛЁР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
КОСМЕТОЛОГ
ЛАБОРАНТ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕХАНИК (ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ)
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОХРАННИК
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ
IT СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
СТОРОЖ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ЭНЕРГЕТИК (ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ)