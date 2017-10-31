Самые низкооплачиваемые профессии Дубны

Подробности Опубликовано: 31.10.2017 13:54 Автор: Светлана Ермакова

Прямо сейчас в Дубне 762 вакансии. Средняя зарплата за последние несколько месяцев колебалась в районе 33 тысяч рублей. Цифры аналогичны тем, что были год назад.

Больше всего сотрудников, по данным GorodRabot.ru, требуется среди продавцов, кассиров, инженеров и консультантов.

В пятерку самых оплачиваемых профессий входят:

водитель – 70 тысяч в месяц;

комплектовщик – 49,3 тысячи;

торговый представитель – 45 тысяч;

инженер-конструктор – 44,5 тысячи;

грузчик – 43,4 тысячи рублей.

Несмотря на достаточно высокие средние показатели по городу, встречаются предложения с минимальной оплатой труда.

Вот лишь одна из подборок.

Техник по эксплуатации зданий. Может рассчитывать на оклад от 10 тысяч рублей. За эти деньги от него ждут опыта от года в сфере электрики сантехники, мелкого офисного ремонта, а также водительских прав В-категории. Будет нужно проводить ремонтные работы, заниматься ликвидацией аварийных ситуаций, отрабатывать текущие заявки, заполнять акты по выполненным делам. Потребуется техническое обслуживание банков, ресторанов и магазинов. Работодатель готов предоставить одежду и инструмент, оформить согласно букве закона, выплачивать премии по результатам.

Продавец-кассир. Сотруднику сулят от 11,9 тысяч. Правда, занятость предполагается лишь частичная. Потребуется давать консультации клиентам в зале, подготавливать товар, вывешивать его в зал, поддерживать чистоту и порядок, обслуживать людей на кассе, вести операции, связанные с финансами, в том числе, проводить инкассацию, уметь работать с кредитными картами. Ждут соискателей с образованием от среднего и выше. Человек должен быть обучаемым и общительным. Опыт работы желателен, но рассмотрят кандидатов и без такового. Обещают официальную зарплату, форму, корпоративные скидки и карьерный рост.

Контролер-охранник. Обещают платить от 16,5 тысяч в месяц. Оплата сдельная, за одну смену дают 1100 рублей. Рассмотрят внимательных и ответственных соискателей, которые имеют опыт в контроле кассовых зон и в патрулировании зала. Потребуется контроль, касающийся приема ассортиментов. График работы гибкий, а смены только дневные.

Товаровед-приемщик. Не многим больше охранника получает этот специалист – от 18 тысяч. Потребуется формировать и корректировать заказанные товары, принимать их, отслеживать и списывать, следить за сроками годности и консультировать покупателей.