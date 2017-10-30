ОЭЗ "Дубна" и университет "Дубна" заключили соглашение

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Опубликовано: 30.10.2017 10:52
Автор: Кирилл Свояков

Генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев и заведующий кафедрой государственного и муниципального управления университета "Дубна" Сергей Дзюба подписали 26 октября соглашение о сотрудничестве.

На мероприятии также присутствовали сами "герои дня" - примерно 50 студентов, обучающихся на кафедре.

Сергей Дзюба рассказал, чем могут быть полезны для ОЭЗ выпускники кафедры, а для выпускников - ОЭЗ: "Смысл соглашения заключается в том, что сегодня мы приобрели стратегически важного партнера. Новый документ даст толчок к тому, чтобы взаимодействие с особой экономической зоной стало еще более активным. Три года назад мы начали готовить специалистов не просто муниципального профиля, а муниципального управления и бизнеса. В стенах университета ребята приобретают теоретические знания. А в ОЭЗ уже 130 резидентов, и это будет непосредственное взаимодействие с предприятиями, с реальной экономикой, практика, "живое" общение, что очень ценно".

Взаимодействие между одноименными особой экономической зоной и университетом налажено уже давно. Многие выпускники вуза, побывав во время обучения на стажировке в компании-резиденте, остаются там работать, а студенты активно участвуют в форумах, проводимых в Конгресс-центре ОЭЗ, таких, как  "Кадры будущего", "Развитие CTF в России" и "Профессии будущего". 

Антон Афанасьев назвал университет "Дубна" базовым вузом по подготовке сотрудников для компаний-резидентов: "Учитывая, что зона сейчас динамично развивается, мы в первую очередь заранее должны думать о пополнении компаний-резидентов грамотными специалистами... Я надеюсь, что соглашение будет способствовать тому, что желающих прийти к нам будет еще больше. Мы на это надеемся — для процветания города и, конечно, Московской области".

Гендиректор АО "ОЭЗ ТВТ  "Дубна" также пообещал студентам содействие в практических советах и посещении инновационных предприятий студентам.

В свою очередь, кафедра тоже не осталась в долгу и дала слово отвечать на заявки резидентов. В числе прочего студенты, обучающиеся муниципальному управлению, будут бесплатно проводить научные исследования и готовить практические проекты по тематике ОЭЗ - в виде курсовых и дипломных работ.

 

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