Требуются склейщик и специалист письменной поддержки клиентов

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Опубликовано: 27.10.2017 11:10
Автор: ОД

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 20 октября 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".

 

АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ГИДРОТЕХНИК

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

ДВОРНИК

ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ХИМИК)

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ

ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕР ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИИ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-ХИМИК

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА

ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

КОНТРОЛЕР ОТК

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

КОНТРОЛЁР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ

КОСМЕТОЛОГ

ЛАБОРАНТ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ

МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ОХРАННИК

ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ

ПСИХОЛОГ

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА

СКЛЕЙЩИК

IT СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ТОКАРЬ

УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ФРЕЗЕРОВЩИК

ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА

ШВЕЯ

ШТУКАТУР

ЭКОНОМИСТ

ЭКОНОМИСТ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

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