Дубне требуются полицейские

Подробности Опубликовано: 24.10.2017 09:29 Автор: ОД

Здоровые, физически подготовленные и волевые соискатели мужского пола в возрасте до 35 лет приглашаются на собеседование в ОМВД по городскому округу Дубна.

Помимо указанных условий, кандидат должен пройти службу в рядах Вооруженных Сил и иметь среднее (полное) образование.

В настоящий момент осуществляется отбор кандидатов на службу в полицию на должности:

полицейский патрульно-постовой службы;

полицейский группы охраны и конвоирования (льготы по выслуге 1 год = 1,5 года);

оперуполномоченный уголовного розыска;

гражданские работники ОМВД.

Денежное довольствие сотрудников составляет от 30 000 рублей.

Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону: 4-55-88, 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова 32, каб. 12-16.