Старшеклассников зовут в вуз МВД на льготных условиях

Подробности Опубликовано: 24.10.2017 10:16 Автор: ОД

ОМВД России по Дубне проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. Приглашаются учащиеся 10 и 11 классов.

Московский университет МВД России (г. Москва, г. Руза Московской области) осуществляет обучение по следующим специальностям:

факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;

факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;

факультет подготовки следователей;

факультет подготовки дознавателей;

международно-правовой факультет (специализации: международно-правовая и гражданско-правовая);

подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции;

психологический факультет;

безопасность информационных технологий;

факультет подготовки экспертов-криминалистов;

факультет подготовки сотрудников ГИБДД.

Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2016 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности

Обучение в вузе МВД - это:

гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);

полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13 000 до 28 000 рублей);

освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;

стабильное денежное содержание сотрудников (от 43000 рублей по первому году службы);

возможность получения единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в вузе);

возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в вузе).

По вопросам оформления на учёбу следует обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16. Телефон 8-(496) 214-65-62.