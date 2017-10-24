Старшеклассников зовут в вуз МВД на льготных условиях
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- Опубликовано: 24.10.2017 10:16
- Автор: ОД
ОМВД России по Дубне проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. Приглашаются учащиеся 10 и 11 классов.
Московский университет МВД России (г. Москва, г. Руза Московской области) осуществляет обучение по следующим специальностям:
- факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
- факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;
- факультет подготовки следователей;
- факультет подготовки дознавателей;
- международно-правовой факультет (специализации: международно-правовая и гражданско-правовая);
- подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции;
- психологический факультет;
- безопасность информационных технологий;
- факультет подготовки экспертов-криминалистов;
- факультет подготовки сотрудников ГИБДД.
Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2016 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности
Обучение в вузе МВД - это:
- гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);
- полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13 000 до 28 000 рублей);
- освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;
- стабильное денежное содержание сотрудников (от 43000 рублей по первому году службы);
- возможность получения единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в вузе);
- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в вузе).
По вопросам оформления на учёбу следует обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16. Телефон 8-(496) 214-65-62.
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