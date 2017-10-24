Старшеклассников зовут в вуз МВД на льготных условиях

Подробности
Опубликовано: 24.10.2017 10:16
Автор: ОД
ОМВД России по Дубне проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. Приглашаются учащиеся 10 и 11 классов.
Московский университет МВД России (г. Москва, г. Руза Московской области) осуществляет обучение по следующим специальностям:
  • факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
  • факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;
  • факультет подготовки следователей;
  • факультет подготовки дознавателей;
  • международно-правовой факультет (специализации: международно-правовая и гражданско-правовая);
  • подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции;
  • психологический факультет;
  • безопасность информационных технологий;
  • факультет подготовки экспертов-криминалистов;
  • факультет подготовки сотрудников ГИБДД.
Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2016 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности
Обучение в вузе МВД - это:
  • гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);
  • полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13 000 до 28 000 рублей);
  • освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;
  • стабильное денежное содержание сотрудников (от 43000 рублей по первому году службы);
  • возможность получения единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в вузе);
  • возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в вузе).
По вопросам оформления на учёбу следует обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16. Телефон 8-(496) 214-65-62.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Дубне требуются полицейские

Здоровые, физически подготовленные и волевые соискатели мужского пола в возрасте до 35 лет приглашаю...

Старшеклассников зовут в вуз МВД на льго…

ОМВД России по Дубне проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. При...

Юным музыкантам раздали значки

На этот раз дубненские госавтоинспекторы пришли в гости с акцией "Засветись! Стань заметнее на дорог...

3 000 больниц и поликлиник подключат к И…

3 134 медицинских организации муниципальной и федеральной систем здравоохранения обзаведутся в 2017 ...

В Блохинке расскажут о механизмах памяти…

Публикуем анонс двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Универсальной библиотеке ОИЯИ име...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Изменился порядок расчета пени

Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с приняти...

Предприниматели ЮАР посетили ОЭЗ "Дубна"

4 октября в ОЭЗ "Дубна" нанесла визит делегация  из про...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться