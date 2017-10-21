Россия победила в общекомандном зачете по профкомпетенциям

Подробности Опубликовано: 21.10.2017 00:51 Автор: Наталья Борозна

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте 20 октября в Абу-Даби на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Среди наград наших молодых профессионалов - 6 золотых медалей, 4 серебряных и 1 бронзовая, а также 21 медальон за профессионализм.

1300 представителей 77 стран мира в течение четырех дней с 14 по 19 октября напряженно боролись за победу в Объединенных арабских эмиратах в международном выставочном центре Adnec.

Россия лидирует в шести специальностях: "ИТ-решения для бизнеса", "Веб-разработка", "Ювелирное дело", "Холодильная техника и системы кондиционирования", "Сетевое и системное администрирование", "Экспедирование грузов".

Серебряные медали России достались в компетенциях "Мобильная робототехника", "Парикмахерское искусство", "Визуальный мерчандайзинг и витринистика", "Обслуживание грузовой техники". "Камнетёсное дело" принесло нашей Родине единственную "бронзу".

Лучшим представителем страны из 58 участников признан золотой медалист по веб-разработке Константин Ларин из Челябинска, ему присудили награду "Best of nation".

Что означает загадочный 21 медальон за профессионализм российской сборной? Эти знаки отличия на чемпионатах WorldSkills вручают конкурсантам, полностью выполнившим задание и показавшим качественный средний уровень профессиональной подготовки. Прогресс налицо - два года назад, на предыдущем чемпионате в Сан-Паулу, медалей за профессионализм было получено 6.

На торжественной церемонии закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017 флаг чемпионата мира перешел Российской Федерации. Следующее, 45-е, мировое первенство специалистов пройдет на территории нашей страны, в Казани. Флаг принимали вице-премьер РФ Ольга Голодец, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачёв, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Константин Ларин как лучший представитель России был уполномочен доставить флаг чемпионата на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, где было намечены официальное чествование флага WorldSkills и старт проекта "Эстафета флага WorldSkills". Затем флаг чемпионата отправится на Международную космическую станцию и приземлится обратно 27 февраля 2018 года. После этого флаг "посетит" 33 города, где раньше уже проводился чеампионат, а также все 85 субъектов РФ, после чего появится на церемонии открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Чемпионат мира WorldSkills Competition в 2019 году пройдёт в России. Решение о проведении в России 46-го всемирного состязания профессионалов было принято на голосовании генеральной ассамблеи на чемпионате мира в Сан-Паулу в 2015 году. Соперниками Казани были Париж и бельгийский Шарлеруа. 45-ый WorldSkills Competition пройдёт с 29 августа по 3 сентября и соберёт более 1 500 участников.

Победители и призеры 44-го чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 (сборная России)

Конкурсант Компетенции Регион Награда Рыжов Виктор Андреевич 03. Командная работа на производстве Московская область medallion Костяшин Дмитрий Константинович 03. Командная работа на производстве Брянск medallion Сычугов Сергей Андреевич 03. Командная работа на производстве Санкт-Петербург medallion Аксенов Максим Сергеевич 04. Мехатроника Челябинск medallion Арапов Александр Римович 04. Мехатроника Челябинск medallion Минеев Альберт Эдуардович 05. Инженерный дизайн - CAD Республика Татарстан medallion Сатаров Борис Анатольевич 06. Токарные работы на станках с ЧПУ Воронежская область medallion Казьмин Александр Сергеевич 07. Фрезерные работы Воронежская область medallion Яхин Рафаэль Амиревич 08. Камнетесное дело Республика Башкортостан бронза Дербенева Анна Алексеевна 09. ИТ-решения для бизнеса Кировская область золото Миндигалиев Вадим Фаткуллович 10. Сварочные технологии Челябинск medallion Уханкин Михаил Викторович 12. Облицовка плиткой Краснодарский край medallion Шевченко Максим Николаевич 15. Сантехника и отопление Москва medallion Кадников Максим Сергеевич 16. Электроника Свердловская область medallion Ларин Константин Викторович 17. Веб-разработка Челябинск золото Глазунов Роман Владимирович 18. Электромонтаж Новосибирская область medallion Казанцев Павел Вячеславович 20. Кирпичная кладка Республика Марий Эл medallion Пискунов Даниил Александрович 21. Сухое строительство и штукатурные работы Краснодарский край medallion Ячменева Ольга Николаевна 22. Малярные и декоративные работы Тюмень medallion Дюбанов Андрей Дмитриевич 23. Мобильная робототехника Республика Татарстан серебро Фадеев Павел Андреевич 23. Мобильная робототехника Республика Татарстан серебро Бондаренко Виталий 25. Столярное дело Краснодарский край medallion Степин Никита Андреевич 27. Ювелирное дело Москва золото Костиков Егор Алексеевич 29. Парикмахерское искусство Москва серебро Требникова Алина Валентиновна 30. Прикладная эстетика Москва medallion Кожинова Елена Сергеевна 31. Технологии моды Ульяновская область medallion Кириллин Степан Игоревич 32. Кондитерское дело Республика Саха (Якутия) medallion Баранова Наталья Васильевна 35. Ресторанный сервис Челябинск medallion Поляков Вадим Владимирович 38. Холодильная техника и кондиционирование Республика Татарстан золото Шмаков Леонид Федорович 39. Сетевое и системное администрирование Екатеринбург золото Беликова Анна Николаевна 40. Графический дизайн Москва Medallion Нуршинов Умар Ширинович 44. Визуальный мерчендайзинг Челябинск серебро Рыжиков Владислав Игоревич 46. Бетонные строительные работы Москва Medallion Леонтьев Максим Викторович 46. Бетонные строительные работы Москва Medallion Ларионов Николай Николаевич 49. Обслуживание грузовой техники Москва серебро Шмонин Глеб Александрович Экспедирование грузов Московская область золото Ким Анастасия Станиславовна 3D моделирование для компьютерных игр Челябинск Medallion

По информации Конвергентного центра WorldSkills Russia