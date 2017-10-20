Акция "Мастера своего дела" продолжается

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Опубликовано: 20.10.2017 13:28
Автор: ОД

По-прежнему можно подать заявку на участие в акции "Мастера своего дела", о старте которой мы объявляли ранее. Прием заявок должен был закончиться позавчера, однако организаторы решили продлить сроки, наблюдая большую активность со стороны участников. Акция становится все более масштабной.

 

В настоящий момент в Интернет-флэшмобе приняли участие свыше1000 учащихся из 75 регионов РФ. Большой популярностью пользуется сайт мероприятия - 28 000 уникальных посетителей. Наиболее часто просматриваются страницы, на которых перечислены специальности, перечень которых поможет старшеклассникам выбрать востребованную и перспективную профессию.

Если ты хочешь принять участие в акции, это легко сделать онлайн. Загляни на сайт http://mastera.новости-школ.рф и заполни профиль. Не забудь приложить фотографию и вкратце изложить свои мысли о профессии, которую ты выбрал. Если после этого ты разместишь свою анкету на своей страничке Вконтакте, то станешь участником розыгрыша главного приза - планшета!

Официальные хештеги акции - #мояпрофессия #профессиябудущего #фцпро.

Проект реализуется по инициативе Минобрнауки России при поддержке Национального чемпионата "Абилимпикс", Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", федерального портала "Российское образование", в рамках информационной поддержки Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.

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