Требуются главный ревизор и руководитель центра компетенций
- Подробности
- Опубликовано: 20.10.2017 12:36
- Автор: ОД
Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 20 октября 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГИДРОТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГЛАВНЫЙ РЕВИЗОР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ДВОРНИК
ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ХИМИК)
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОНТРОЛЁР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
КОСМЕТОЛОГ
ЛАБОРАНТ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "АВТОМАТИЗАЦИЯ, РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА")
СКЛЕЙЩИК
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ВЕНТИЛЯЦИИ
IT СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ ДОЗНАВАТЕЛЬ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ