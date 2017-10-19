Россия и Индия подписали взаимное признание

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Опубликовано: 19.10.2017 09:06
Автор: Кирилл Свояков

18 октября Индия признала результаты демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills как независимую оценку квалификации выпускников системы среднего образования.

Меморандум о взаимопонимании на эту тему подписан с индийской стороны исполнительным директором WorldSkills India Манишем Кумаром, с российской - гендиректором Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Робертом Уразовым на чемпионате мира WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Соглашение предусматривает, что Россия и Индия будут продвигать "Глобальный паспорт компетенций" (Global Skills Passport). Такой документ получат все российские выпускники колледжей, пройдя независимую оценку компетенций в аккредитованных в соответствии со стандартами WorldSkills учреждениях. Результаты хранятся в электронном виде, доступ к ним есть у работодателей. Skills-паспорт уже признали госкорпорация "Росатом", ООО "СТАН", ОАК, DMG MORI и другие.

Теперь, кроме Индии и России, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills считают всмирным признанием профессиональной компетенции специалиста Новая Зеландия, Белоруссия и Казахстан.

С января 2017 года стартовал пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему государственной итоговой аттестации. Это экзамен, где студенты решают задачи, придуманные экспертным сообществом WorldSkills по мотивам конкурсных заданий международных чемпионатов в соответствии с компетенциями, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования.

Демонстрационный экзамен уже сдали более 14 000 студентов и выпускников учреждений профессионального образования по 74 компетенциям из 26 регионов Российской Федерации.

По информации Конвергентного центра "WorldSkills Russia"

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