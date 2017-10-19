Школьники из России завоевали "золото" в ОАЭ

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Опубликовано: 19.10.2017 07:56
Автор: Кирилл Свояков

Российские старшеклассники получили три золотые медали на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills, которые состоялись в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017. Впервые на чемпионате всерьез соревновались школьники от 14 до 16 лет. Наши учащиеся обошли своих сверстников из ОАЭ, Финляндии и Белоруссии.

Для юниоров были только три профессиональные компетенции, где можно было проявить себя: графический дизайн, мобильная робототехника и электромонтаж. Россия одержала победу во всех трех номинациях.

В графическом дизайне сильнее всех школьников оказалась Дарья Фрадкина из Санкт-Петербурга. Золотая медаль по мобильной робототехнике досталась работавшим в паре Софии Горпенко и Роману Магонову из Новороссийска.

Чемпионами среди юниоров в электромонтажных работах оказались челябинцы Максим Алжанов и Даниил Калинин. Подростки представляли госкорпорацию "Росатом", с 2014 года проводящую корпоративные соревнования по стандартам WorldSkills среди рабочих предприятий и школьников подшефных школ.

Гендиректор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов прокомментировал, что потребность в проведении соревнований для учащихся на мировом уровне назрела давно: "Многие страны движения используют инструменты WorldSkills для профориентации юного поколения, и чемпионат в Абу-Даби может послужить стартом продвижения соревнований школьников на глобальный международный уровень".

Всего в Международных презентационных соревнованиях JuniorSkills в рамках WorldSkills Abu Dhabi 2017 участвовало 11 конкурсантов из Хабаровского, Краснодарского края, Мурманской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга. Некоторые участники представляли корпорации "Росатом" и IEK.

Несмотря на то, что чемпионат мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 проходит уже в 44-й раз, Россия участвует в нем лишь в 3-й. В 2015 году команда российских молодых профессионалов (среди совершеннолетних) уже показала успехи, привезя на Родину из Сан-Паулу 6 медалей за профессионализм.

По информации Конвергентного центра "WorldSkills Russia"

 

 

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